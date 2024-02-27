Депутат Хинштейн заявил, что мужчинам в России не будут запрещать красить губы
В России не будут запрещать взрослым мужчинам красить губы и наращивать ногти, заявил «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По его словам, Россия не пойдет по пути Северной Кореи, в которой есть список одобренных мужских причесок. За внешний вид не будут подвергать наказанию за пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России), уточнил депутат.
Однако Хинштейн отметил, что внешний вид может стать одним из факторов, указывающих на принадлежность человека к экстремистской организации.
Накануне Хинштейн заявил, что если по улице идет человек, которого можно идентифицировать как стереотипного гомосексуала (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России), а его могут увидеть дети, значит он нарушает закон. В свою очередь член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитница Ева Меркачева в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что творческий человек, который не самовыражается, не сможет что-то создать для общества и для государства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru