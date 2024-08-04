СМИ: Предполагаемый фигурант дела Савельева занимался бизнесом в Туле

Предполагаемый фигурант дела сенатора Дмитрия Савельева, которого 2 августа арестовали по обвинению в организации подготовки убийства собственного компаньона, Юрий Нефедов занимался бизнесом в Туле. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные открытых источников.

До этого издание рассказало, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал первого фигуранта дела о подготовке убийства Сергея Ионова еще в марте 2024 года. В отношении Нефедова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 мая 2024 года, но позже его арест продлили.

По данным источника, Нефедов являлся учредителем пяти компаний, из которых до сих пор функционирует только ООО «Подъяче» в Тульской области. Она занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал ООО «Подъяче» составляет 10 тысяч рублей. В 2018 году компании был присвоен статус микропредприятия.

В Тульской области также находились юридические адреса и других, уже ликвидированных организаций, учредителем которых был Нефедов. Речь идет об ООО «Тулаотель-Сервис» связанного с гостиничным бизнесом, ООО МИКК «Кредит-Бюро», а также «Рамбрус», ликвидированной в 2014 году, которая занималась радиовещанием и телевидением.