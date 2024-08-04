СМИ: Предполагаемый фигурант дела Савельева занимался бизнесом в Туле
Предполагаемый фигурант дела сенатора Дмитрия Савельева, которого 2 августа арестовали по обвинению в организации подготовки убийства собственного компаньона, Юрий Нефедов занимался бизнесом в Туле. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные открытых источников.
До этого издание рассказало, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал первого фигуранта дела о подготовке убийства Сергея Ионова еще в марте 2024 года. В отношении Нефедова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 мая 2024 года, но позже его арест продлили.
По данным источника, Нефедов являлся учредителем пяти компаний, из которых до сих пор функционирует только ООО «Подъяче» в Тульской области. Она занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал ООО «Подъяче» составляет 10 тысяч рублей. В 2018 году компании был присвоен статус микропредприятия.
В Тульской области также находились юридические адреса и других, уже ликвидированных организаций, учредителем которых был Нефедов. Речь идет об ООО «Тулаотель-Сервис» связанного с гостиничным бизнесом, ООО МИКК «Кредит-Бюро», а также «Рамбрус», ликвидированной в 2014 году, которая занималась радиовещанием и телевидением.
В 2006 году Нефедов и его партнеры в Москве также учредили ООО «Руком». По данным ЕГРЮЛ, ее учредителями были четыре физических лица, а доля Нефедова составляла 30%. Организация занималась различными видами деятельности: от создания информационных ресурсов, до строительства и торговли.
По версии следствия, сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить бизнесмена Сергея Ионова, который задолжал ему 1,6 млн рублей. Правоохранители узнали об этом и смогли предотвратить преступление, инсценировав запланированное убийство предпринимателя. Узнав о якобы совершенном убийстве, Савельев передал соучастнику деньги. По предварительной информации, сенатор мог потратить на организацию преступления десятки тысяч долларов.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству). Теперь Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы.
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