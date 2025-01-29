СМИ: Предновогодние продажи подделок известных брендов на маркетплейсах выросли вдвое

Уточняется, что общая сумма, полученная с продажи таких товаров в fashion-сегменте, составила 27 миллиардов рублей. Как пояснил владелец компании IQ Technology Александр Логунов, для анализа продаж используется специальный софт, который собирает все доступные товары на площадках ежедневно. Изменения остатков свидетельствует о продаже товаров.

Эксперты отрасли сообщили изданию, что уход ряда люксовых брендов с российского рынка создал благоприятные условия для широкого распространения имитационных товаров. При этом для предновогоднего периода характерен повышенный спрос.

Ранее сообщалось, что около 42% молодых россиян в возрасте от 14 до 24 лет готовы тратиться на брендовые товары. При этом у юношей такое стремление встречается чаще, чем у девушек, передает «Радиоточка НСН».

