СМИ: Предновогодние продажи подделок известных брендов на маркетплейсах выросли вдвое
Продажи подделок известных люксовых брендов на маркетплейсах в декабре 2024 года выросли в два раза относительно показателя декабря 2023 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные юридической компании по защите интеллектуальной собственности IQ Technology.
Уточняется, что общая сумма, полученная с продажи таких товаров в fashion-сегменте, составила 27 миллиардов рублей. Как пояснил владелец компании IQ Technology Александр Логунов, для анализа продаж используется специальный софт, который собирает все доступные товары на площадках ежедневно. Изменения остатков свидетельствует о продаже товаров.
Эксперты отрасли сообщили изданию, что уход ряда люксовых брендов с российского рынка создал благоприятные условия для широкого распространения имитационных товаров. При этом для предновогоднего периода характерен повышенный спрос.
Ранее сообщалось, что около 42% молодых россиян в возрасте от 14 до 24 лет готовы тратиться на брендовые товары. При этом у юношей такое стремление встречается чаще, чем у девушек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru