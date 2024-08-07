СМИ: Christian Dior подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда в РФ

Компания Christian Dior подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков, сообщило издание АГН «Москва».

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В материале уточняется, что речь идет о брендах Dior, Dioramour и Gem Dior, а также логотипе со стилизованным изображением букв C и D. Под данным брендами можно будет выпускать одежду и устраивать показы мод в рекламных целях. Издание уточняет, что заявку подала компания «Кристиан Диор Кутюр», расположенная в Париже по адресу: Авеню Монтень, 30.

При этом, скорее всего, регистрация товарных знаков не связана с планами по возвращению в РФ, вероятно, речь может идти только о защите прав на бренды.

Ранее стало известно, что итальянский бренд Dolce&Gabbana выпустил люксовые духи для собак, стоимостью в 10 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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