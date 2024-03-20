СМИ: предложили в школу вернуть оценку за поведение

Вернуть в школу оценку за поведение предложил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на заседании рабочей группы СПЧ по вопросам образования, сообщает «Коммерсант».

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По его словам, эту идею поддержат учителя, которые в своей работе зачастую сталкиваются с хамством со стороны учащихся, а также всякого рода издевательствами.

Фадеев считает, что неудовлетворительная оценка за поведение должна снижать общий балл по ЕГЭ. При этом повышать оценку предлагается за волонтерство и выполненные нормы ГТО.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что предусмотрена возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА новости//Максим Блинов
ТЕГИ:ЕГЭШкольникиШколаОценкаВалерий Фадеев

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