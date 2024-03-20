СМИ: предложили в школу вернуть оценку за поведение
Вернуть в школу оценку за поведение предложил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на заседании рабочей группы СПЧ по вопросам образования, сообщает «Коммерсант».
По его словам, эту идею поддержат учителя, которые в своей работе зачастую сталкиваются с хамством со стороны учащихся, а также всякого рода издевательствами.
Фадеев считает, что неудовлетворительная оценка за поведение должна снижать общий балл по ЕГЭ. При этом повышать оценку предлагается за волонтерство и выполненные нормы ГТО.
Ранее в Рособрнадзоре заявили, что предусмотрена возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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