СМИ: предложили в школу вернуть оценку за поведение

По его словам, эту идею поддержат учителя, которые в своей работе зачастую сталкиваются с хамством со стороны учащихся, а также всякого рода издевательствами.

Фадеев считает, что неудовлетворительная оценка за поведение должна снижать общий балл по ЕГЭ. При этом повышать оценку предлагается за волонтерство и выполненные нормы ГТО.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что предусмотрена возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

