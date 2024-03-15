Адвокат Трунов: Приравнивание учителей к полицейским юридически невозможно
Игорь Трунов заявил НСН, что несовершеннолетних нельзя будет привлечь к ответственности за оскорбление учителя.
Школьников нельзя будет привлечь к ответственности за оскорбление учителя, поэтому приравнивание учителей к полицейским невозможно с юридической точки зрения, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с НСН.
Ранее в Бурятии предложили приравнять учителей к сотрудникам полиции и ввести уголовную ответственность за их оскорбление. С инициативой выступил министр образования республики Валерий Поздняков. Чиновник отметил, что часто «не учеников от учителей надо защищать, а учителей — от учеников».
«У чиновника, видимо, не такие глубокие знания в юриспруденции. Это же дети, есть определенная градация по возрасту возможности привлечения к уголовной ответственности. Это может касаться только старшеклассников. Акценты расставлены неправильно, не детей нужно сажать, а возвращаться к другой системе школ. Мы сейчас продаем в школе образовательные услуги, а не воспитываем. Что касается ответственности и дисциплины, везде стоит система охраны, видеонаблюдение и так далее», - отметил Трунов.
Он подчеркнул, что сегодня необходимо заниматься воспитанием школьников и профилактикой неправомерного поведения, нужен комплексный подход.
«Конечно, нужно заниматься профилактикой. У нас полиция занимается несовершеннолетними только тогда, когда уже что-то неправомерное было совершено. Это более сложный и более глубокий вопрос. Чиновники хотят просто ответить на этот сложный вопрос. Предлагаемое решение однобоко, а нужен комплексный подход», - заключил собеседник НСН.
Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения по защите чести, достоинства и репутации педагогических работников в социальных сетях, передает «Радиоточка НСН».
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