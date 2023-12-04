Адвокат Блиновской опровергла сообщения о погашении налогового долга в 1,5 млрд руб

Адвокат блогера, автора «Марафона желаний» Елены Блиновской опровергла сообщения СМИ о погашении налоговой задолженности на 1,4 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.

Мосгорсуд оставил блогера Блиновскую под домашним арестом до января 2024 года

По словам правозащитницы, у Блиновской нет возможности погасить такой большой долг.

«Уплачены по-прежнему 55 миллионов рублей», - уточнила адвокат.

Ранее, 27 апреля, Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию. Против нее возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Мосгорсуд 14 ноября принял решение оставить Блиновскую под домашним арестом до января 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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