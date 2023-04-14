СМИ: Правоохранителей попросили проверить Стрелкова на предмет дискредитации ВС России

Издание отмечает, что женщине по имени Татьяна не понравились стримы и публикации Гиркина в социальных сетях. По версии россиянки, экс-министр живет в Петербурге, и проверкой его деятельности должны заняться правоохранители из Северной столицы.

Журналисты связались с Татьяной, которая подтвердила, что у нее «есть вопросы» к Стрелкову, однако отказалась общаться с представителями СМИ дальше.

Ранее стало известно, что девять блогеров и военкоров могут попасть под уголовную ответственность за дискредитацию ВС РФ. Подозрения вызвал в том числе контент Стрелкова, Семена Пегова, Юрия Подоляки, Telegram-каналов GreyZone и «Рыбарь».

