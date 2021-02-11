СМИ: Правительство РФ сделает доступнее раздельный сбор отходов

По итогам прошлого года раздельный сбор отходов был доступен 26% россиян. Таким образом, доля раздельного сбора мусора увеличится в 1,6 раза.

Как сообщил представитель РЭО, перечень пока не утверждён. Собеседник РБК отметил, что показатели эффективности оператора достижимы, и в предыдущие годы планы РЭО были выполнены.

По данным оператора на январь, раздельный сбор мусора частично есть в 71 регионе РФ. Наибольший доступ к услуге (60-100% населения) имеют жители Москвы и Подмосковья, Республики Коми, а также Псковской, Вологодской, Костромской и Ярославской областей.

Как отмечает РБК, для повышения доступности раздельного сбора необходимо большее количество контейнеров. В Минприроды агентству подтвердили сведения о проработке выделения на закупки средств из федерального бюджета.

По данным РЭО, в России уже установлено более 92 тысяч контейнеров для раздельного сбора. Чтобы обеспечить доступность услуги для всех жителей страны, необходимо около 420 тысяч мусорных баков. Как отметил представитель экологического оператора, десятки регионов уже подали заявки на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора.

