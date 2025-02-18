СМИ: Правительство обсуждает введение лицензирования продавцов табака
В правительстве продолжают обсуждение двух вариантов регулирования табачного рынка, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По данным издания, первый вариант подразумевает лицензирование продавцов по аналогии с алкогольными напитками, а второй предусматривает создание реестра разрешений. Предполагается, что новое регулирование будет способствовать сокращению незаконного оборота табака, из-за которого на данный момент бюджет недополучает более 100 миллиардов рублей.
При этом торговые точки, которые будут уличены в нарушении, могут лишить лицензии или быть исключить из реестра, что закроет им доступ к рынку. Вместе с тем эксперты, опрошенные газетой, сомневаются, что создание реестра будет эффективной мерой, поскольку контрафактный товар обычно продают через Telegram-каналы и мелкие населенные пункты.
Также уточнятся, что Минфин, Минэкономразвития и другие заинтересованные ведомства представят новую концепцию регулирования рынка к 3 марта.
Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что в России следует запретить продажу табачной продукции лицам моложе 21 года. Комментируя предложение председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о запрете продажи алкоголя молодёжи до 21 года, он указал, что аналогичные ограничения необходимо ввести и в отношении табачных изделий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru