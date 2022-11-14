СМИ: правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Российский кабмин не поддержал проект закона о перерасчете и индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 года, сообщают «Известия» со ссылкой на заключение правительства.
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Федеральный закон «О страховых пенсиях» предусматривал перерасчет с 1 января следующего года страховой пенсии по старости работающим россиянам пожилого возраста, так как это приведет к дополнительным расходом средств из федерального бюджета. «Однако в нарушение требований ст. 83 Бюджетного кодекса РФ в законопроекте не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств», - говорится в заключении. Перерасчет пенсий потребует выделения дополнительных 538 млрд рублей в 2023 году.
В документе, который подписал вице-премьер Дмитрий Григоренко, говорится, что выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования.
Ранее сообщалось, что социальный фонд РФ в следующем году направит на пенсии свыше 9,5 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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