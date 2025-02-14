СМИ: Поставщики «Светофора» разбавляли молочную продукцию растительными жирами

Поставщики гипермаркета низких цен «Светофор» разбавляли молочную продукцию растительными жирами и скрывали это, чтобы уклониться от налогов, сообщил Telegram-канал «Mash».

Отмечается, что изготовление продукции с использованием растительных жиров предполагает повышенную ставку НДС (налога на добавочную стоимость) в размере 20%, при этом НДС на молочную продукцию составляет только 10%. По данным канала, махинации позволяли «Светофору» предлагать молочную продукцию по цене ниже рыночной.

Указывается, что такая ситуация была выявлена после проверок магазинов «Светофора» в 13 регионах страны. Поставщиков сети ожидают штрафы за уклонение от налогов и дополнительные проверки.

Покупатели неоднократно жаловались на испорченные продукты и антисанитарию в гипермаркетах «Светофор», рассказал ранее председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в разговоре с НСН. По его словам, у профильных ведомств собран большой массив данных по динамике нарушений, передает «Радиоточка НСН».

