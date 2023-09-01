СМИ: Посольство России проверяет информацию об аресте россиянина на Кипре
Посольство России в Никосии проверяет информацию об аресте на Кипре россиянина по запросу США, сообщили в дипмиссии, передает ТАСС.
По данным США, гражданин России и Германии Артур Петров арестован на Кипре по запросу Вашингтона, его обвиняют в незаконном экспорте в Россию американской микроэлектроники. В российском посольстве выясняют, является ли гражданином РФ задержанный мужчина, также устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее Лефортовский суд Москвы продлил арест экс-сотруднику генерального консульства США во Владивостоке Роберту Шонову на три месяца. Ранее он признал вину в сборе данных о спецоперации на Украине. Таким образом, Шонов будет находиться под арестом до 23 ноября. По данным ФСБ, мужчина с сентября собирал данные о мобилизации в российских регионах, и также влиянии сложившихся проблем на протестную активность перед выборами президента в следующем году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru