СМИ: Посольство России проверяет информацию об аресте россиянина на Кипре

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил арест экс-сотруднику генерального консульства США во Владивостоке Роберту Шонову на три месяца. Ранее он признал вину в сборе данных о спецоперации на Украине. Таким образом, Шонов будет находиться под арестом до 23 ноября. По данным ФСБ, мужчина с сентября собирал данные о мобилизации в российских регионах, и также влиянии сложившихся проблем на протестную активность перед выборами президента в следующем году, передает «Радиоточка НСН».

