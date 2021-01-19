СМИ: После смерти у Юлии Началовой родился сын
У Юлии Началовой и ее последнего возлюбленного Вячеслава Кудри родился сын - уже после смерти певицы, утверждает издание Super.ru. Жизнь ребенку подарила суррогатная мать, говорится в материале.
Как отмечается в публикации, пара хотела завести детей, но из-за проблем со здоровьем Началова не могла выносить ребенка самостоятельно. После нескольких попыток искусственного оплодотворения остался неиспользованный биоматериал Юлии Началовой, именно он и помог осуществить мечту Кудри и Началовой о детях, указано в статье.
Мальчик живет с отцом, но часто видится с родителями певицы, пишут журналисты.
Напомним, Юлия Началова скончалась в марте 2019 года. На протяжении многих лет она боролась с подагрой, системной красной волчанкой и диабетом 2-го типа.
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