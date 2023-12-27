СМИ: После «голой вечеринки» Ивлеевой на месяц закрыли клуб «Мутабор»
Сотрудники полиции и Роспотребнадзора опечатали клуб «Мутабор», в котором прошла «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал «112».
По данным РЕН ТВ и Telegram-канала Shot, в ходе проверки были выявлены нарушения санитарных норм. Также выяснилось, что «часть алкогольной продукции продавалась без лицензии».
В соцсетях «Мутабора» данную информацию не комментировали, однако объявили, что новогоднее мероприятие переносится с 31 декабря на 17 февраля «по независящим от клуба обстоятельствам».
Ранее в Хамовнический суд Москвы поступил коллективный иск к Ивлеевой, с которой требуют миллиард рублей компенсации морального вреда за «голую» вечеринку, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru