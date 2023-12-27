СМИ: После «голой вечеринки» Ивлеевой на месяц закрыли клуб «Мутабор»

По данным РЕН ТВ и Telegram-канала Shot, в ходе проверки были выявлены нарушения санитарных норм. Также выяснилось, что «часть алкогольной продукции продавалась без лицензии».

В соцсетях «Мутабора» данную информацию не комментировали, однако объявили, что новогоднее мероприятие переносится с 31 декабря на 17 февраля «по независящим от клуба обстоятельствам».

Ранее в Хамовнический суд Москвы поступил коллективный иск к Ивлеевой, с которой требуют миллиард рублей компенсации морального вреда за «голую» вечеринку, сообщает RT.

