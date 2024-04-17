СМИ: Посадивший самолет в пшеничном поле пилот уволился из «Уральских авиалиний»
Пилот Сергей Белов, который посадил самолёт Airbus A320 в пшеничном поле под Новосибирском, уволился из авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, лётчик решил уйти по собственному желанию, трудовой договор с ним был расторгнут 15 апреля.
Инцидент произошёл 12 сентября 2023 года. Самолёт Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле, так как командир экипажа, которым был Белов, решил, что из-за нехватки топлива до пункта назначения они не дотянут
На борту лайнера было 165 человек, обошлось без пострадавших.
Ранее Росавиация завершила расследование по факту аварийной посадки самолёта в поле и рекомендовала уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru