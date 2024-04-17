СМИ: Посадивший самолет в пшеничном поле пилот уволился из «Уральских авиалиний»

По данным канала, лётчик решил уйти по собственному желанию, трудовой договор с ним был расторгнут 15 апреля.

Инцидент произошёл 12 сентября 2023 года. Самолёт Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле, так как командир экипажа, которым был Белов, решил, что из-за нехватки топлива до пункта назначения они не дотянут

На борту лайнера было 165 человек, обошлось без пострадавших.

Ранее Росавиация завершила расследование по факту аварийной посадки самолёта в поле и рекомендовала уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

