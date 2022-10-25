СМИ: Польша ужесточит правила проживания для украинских беженцев
Польша планирует ужесточить закон о помощи гражданам Украины и обязать беженцев самостоятельно оплачивать свои расходы. Об сообщает EurActiv.
По данным издания, Варшава внесет в закон поправку, которая предписывает вынужденным переселенцам из Украины компенсировать свои расходы на проживание. Кроме того, украинцам со специальными идентификационными номерами PESEL ограничат доступ к ежемесячному пособию на ребенка в размере 104 евро (500 злотых), пишет РИА ФАН.
По данным польского МВД, в стране находятся около 1,5 млн беженцев из Украины, отмечает телеканал «360». Свыше 1,2 млн из них получили идентификационные номера, позволяющие легально жить, получать социальные пособия, работать и учиться в Польше.
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