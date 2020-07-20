СМИ: Полиция сочла невыполнимым одно из поручений Путина
МВД России попросило увеличить почти в два раза прогнозный показатель смертности в ДТП, который президент России Владимир Путин ещё в 2018 году поручил снизить в 3,5 раза к 2024 году.
Как пишет Ura.ru, нынешняя цель – снизить смертность в ДТП до четырёх на 100 тысяч населения, а к 2030 году она должна стать нулевой. МВД со своей стороны хочет поднять планку до 8,4 к 2024 году, стало известно после совещания у вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
Почему ведомство вышло с такой инициативой – не ясно, но эксперты и раньше сомневались в том, что смертность в ДТП можно снизить сразу в 3,5 раза за семь лет. К тому же смертности на уровне четырёх человек на 100 тысяч населения в свое время достигали всего лишь несколько стран – Швеция, Швейцария, Нидерланды, Норвегия, Сингапур, Великобритания.
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