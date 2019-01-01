Путин распорядился повысить уровень безопасности на дорогах РФ

Правительство займётся разработкой специальной программой по обеспечению безопасности на дорогах. Она будет направлена на снижение смертности при ДТП. Как пишет РИА Новости, соответствующее распоряжение дал Владимир Путин. Поручение президента кабмин должен выполнить до 1 декабря следующего года.

Кроме того, Путин поручил правительству решить вопрос с отменой штрафов, которые фиксируют камеры, установленные с нарушением. Внести необходимые поправки в законодательство должны до 1 февраля 2020-го.