Путин распорядился повысить уровень безопасности на дорогах РФ
Правительство займётся разработкой специальной программой по обеспечению безопасности на дорогах. Она будет направлена на снижение смертности при ДТП. Как пишет РИА Новости, соответствующее распоряжение дал Владимир Путин. Поручение президента кабмин должен выполнить до 1 декабря следующего года.
Кроме того, Путин поручил правительству решить вопрос с отменой штрафов, которые фиксируют камеры, установленные с нарушением. Внести необходимые поправки в законодательство должны до 1 февраля 2020-го.
Между тем, ранее сегодня стало известно, что Минтранс планирует ввести наказание за попытку бесплатно проехать по платной трассе. Об этом сообщил «Коммерсантъ». По данным источника, за это нарушение автомобилистов ждёт штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей.
Самостоятельно и без последствий оплатить задолженность можно будет в течение пяти дней с момента нарушения. Санкция будет применяться в случаях, когда водитель проехал пункт взимания платы, сломав шлагбаум, либо не оплатил проезд в системе безбарьерного проезда. Операторы платных дорог считают, что часть сборов должны получать компании в качестве компенсации недополученной выгоды.
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