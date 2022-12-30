СМИ: Полиция проверяет Парфенова, не уведомившего о гражданстве Израиля

«Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, журналист получил израильское гражданство в 2017 году, однако не уведомил об этом органы внутренних дел, как требует закон.

Как отметил собеседник РИА Новости, сейчас Парфенов находится в Грузии.

