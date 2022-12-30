СМИ: Полиция проверяет Парфенова, не уведомившего о гражданстве Израиля
Полиция проводит проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова, который не уведомил соответствующие органы о наличии израильского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля», — отметил собеседник агентства.
По словам источника, журналист получил израильское гражданство в 2017 году, однако не уведомил об этом органы внутренних дел, как требует закон.
Как отметил собеседник РИА Новости, сейчас Парфенов находится в Грузии.
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