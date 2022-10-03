СМИ: Полиция попросила завести дело на Собчак из-за фейков о государственной власти
Полиция попросила Следственный комитет возбудить уголовное дело против телеведущей Ксении Собчак из-за распространения фейков о государственной власти. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.
Как отметил собеседник агентства, речь идет о заявлениях «про государственное финансирование фестивалей». Ранее режиссер Виталий Манский в интервью Собчак рассказал, что на Московском международном кинофестивале якобы воруется как минимум 85% бюджета, отмечает телеканал «360». В итоге кинодеятель попал под уголовное дело, Собчак проходила по нему в качестве свидетеля, пишет Ura.ru.
«На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет. В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления», — сообщил представитель полиции.
Правоохранители направили собранные материалы в СК для возбуждения уголовного дела против Собчак, решение будет принято в течение месяца. Журналистке может грозить до трех лет лишения свободы.
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