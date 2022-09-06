Ксению Собчак вызвали на допрос в полицию

По её словам, поводом стало дело о клевете, которую кинорежиссёр Никита Михалков увидел в словах своего коллеги Виталия Манского в интервью, вышедшем на её YouTube-канале.

Она пояснила, что в интервью Манский заявил о воровстве не менее 85% бюджета Московского международного фестиваля, президентом которого является Михалков.

«Манский сказал, Михалков обиделся, пришёл в полицию, написал заявление, там возбудили уголовное дело, попросили меня дать показания», - написала Собчак.

Ранее Собчак заявила, что видео, на котором она целуется с блогером Анастасией Ивлеевой был признан пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и Тверской районный суд Москвы запретил распространение этого ролика.

