СМИ: полиция оцепила территорию в районе Военной академии генштаба

Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию в районе Военной академии генштаба Вооруженных сил России в Москве. Об этом пишет газета «Известия».

Суд в Подмосковье арестовал обвиняемых по делу о нападении на полицейских

По информации издания, поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве. На место прибыли кинологи.

Правоохранители осмотрели припаркованные автомобили. Сообщается, что опасных предметов не обнаружено.

Суд в Красноярске 4 июля приговорил 16-летнего подростка к шести годам колонии. Его признали виновным в попытке поджечь здание военного комиссариата в Ростове-на-Дону, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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