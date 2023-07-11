СМИ: полиция оцепила территорию в районе Военной академии генштаба
Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию в районе Военной академии генштаба Вооруженных сил России в Москве. Об этом пишет газета «Известия».
По информации издания, поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве. На место прибыли кинологи.
Правоохранители осмотрели припаркованные автомобили. Сообщается, что опасных предметов не обнаружено.
Суд в Красноярске 4 июля приговорил 16-летнего подростка к шести годам колонии. Его признали виновным в попытке поджечь здание военного комиссариата в Ростове-на-Дону, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru