Суд в Подмосковье арестовал обвиняемых по делу о нападении на полицейских
Орехово-Зуевский городской суд Московской области арестовал четырёх обвиняемых по делу о нападении на двух полицейских, один из которых погиб, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что Али Алиев, Рамзан Алиев, Станислав Чартаев и Ахмед Темиров, которым предъявлены обвинения по статьям «вымогательство группой лиц» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», пробудут в СИЗО два месяца.
Инцидент произошёл в Орехово-Зуеве 28 июня. При попытке задержания один подозреваемых открыл огонь по полицейским, в результате один из правоохранителей погиб, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru