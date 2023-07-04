Суд в Подмосковье арестовал обвиняемых по делу о нападении на полицейских

Орехово-Зуевский городской суд Московской области арестовал четырёх обвиняемых по делу о нападении на двух полицейских, один из которых погиб, сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что Али Алиев, Рамзан Алиев, Станислав Чартаев и Ахмед Темиров, которым предъявлены обвинения по статьям «вымогательство группой лиц» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», пробудут в СИЗО два месяца.

Инцидент произошёл в Орехово-Зуеве 28 июня. При попытке задержания один подозреваемых открыл огонь по полицейским, в результате один из правоохранителей погиб, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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