Суд в Подмосковье арестовал обвиняемых по делу о нападении на полицейских

Уточняется, что Али Алиев, Рамзан Алиев, Станислав Чартаев и Ахмед Темиров, которым предъявлены обвинения по статьям «вымогательство группой лиц» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», пробудут в СИЗО два месяца.

Инцидент произошёл в Орехово-Зуеве 28 июня. При попытке задержания один подозреваемых открыл огонь по полицейским, в результате один из правоохранителей погиб, сообщает RT.

