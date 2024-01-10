СМИ: Полиция Латвии увидела угрозу в сериале «Слово пацана»
Госполиция Латвии разослала в 70 школ Риги письма с призывом обратить внимание на возможное влияние сериала «Слово пацана» на школьников, сообщает TVNet.
Вдохновившись российским сериалом, учащиеся могут начать образовывать банды и провоцировать столкновения, полагают в полиции. Поводом для рассылки подобных писем стала драка несовершеннолетних, которая ранее произошла в Риге. При этом директора школ и педагоги, опрошенные изданием, отмечают, что им неизвестно, смотрели ли латвийские школьники сериал Жоры Крыжовникова.
«Никаких конфликтов, на которых основан этот сериал, пока нет и, надеюсь, не будет», — цитирует TVNet замдиректора 88-й средней школы Надежду Шубникову.
Ранее Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин призвал сделать систему образования в России более современной
- СМИ: На продюсерский центр Николая Расторгуева подали в суд
- Эксперты Давоса назвали главной мировой проблемой дезинформацию
- СМИ: Словакия хотела бы сыграть против сборной России по хоккею
- Минобороны России: над Воронежской областью сбили беспилотник ВСУ
- Представители Пентагона и Минобороны Китая провели переговоры впервые с 2020 года
- СМИ: США хотят отказаться от российского ядерного топлива
- СМИ: Полиция Латвии увидела угрозу в сериале «Слово пацана»
- Женщина родила ребенка во время полета из Жуковского в Душанбе
- Путин заявил, что советские мультфильмы лучше западных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru