СМИ: Полиция Латвии увидела угрозу в сериале «Слово пацана»

Госполиция Латвии разослала в 70 школ Риги письма с призывом обратить внимание на возможное влияние сериала «Слово пацана» на школьников, сообщает TVNet.

Официально без запретов: В «Слове пацана» не нашли нарушений

Вдохновившись российским сериалом, учащиеся могут начать образовывать банды и провоцировать столкновения, полагают в полиции. Поводом для рассылки подобных писем стала драка несовершеннолетних, которая ранее произошла в Риге. При этом директора школ и педагоги, опрошенные изданием, отмечают, что им неизвестно, смотрели ли латвийские школьники сериал Жоры Крыжовникова.

«Никаких конфликтов, на которых основан этот сериал, пока нет и, надеюсь, не будет», — цитирует TVNet замдиректора 88-й средней школы Надежду Шубникову.

Ранее Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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