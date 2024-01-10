СМИ: Полиция Латвии увидела угрозу в сериале «Слово пацана»

Вдохновившись российским сериалом, учащиеся могут начать образовывать банды и провоцировать столкновения, полагают в полиции. Поводом для рассылки подобных писем стала драка несовершеннолетних, которая ранее произошла в Риге. При этом директора школ и педагоги, опрошенные изданием, отмечают, что им неизвестно, смотрели ли латвийские школьники сериал Жоры Крыжовникова.

«Никаких конфликтов, на которых основан этот сериал, пока нет и, надеюсь, не будет», — цитирует TVNet замдиректора 88-й средней школы Надежду Шубникову.

Ранее Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает «Радиоточка НСН».

