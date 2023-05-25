СМИ: полицейскому грозит срок за подмену найденных денег на фальшивку

По данным СМИ, девушка нашла в столичном парке «Акведук» куртку, в кармане которой было 226 тысяч 150 рублей. Находку девушка отнесла в полицию.

После получения куртки капитан полиции купил 158 купюр банка приколов и подменил найденные средства фальшивкой. Однако махинация вскрылась. На служителя порядка возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».

Ранее правоохранители задержали россиян за оформление фиктивных браков для мигрантов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

