СМИ: полицейскому грозит срок за подмену найденных денег на фальшивку

Полицейский подменил на фальшивку деньги, которые нашла и принесла в отдел девушка, пишет Telegram-канал 112.

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По данным СМИ, девушка нашла в столичном парке «Акведук» куртку, в кармане которой было 226 тысяч 150 рублей. Находку девушка отнесла в полицию.

После получения куртки капитан полиции купил 158 купюр банка приколов и подменил найденные средства фальшивкой. Однако махинация вскрылась. На служителя порядка возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».

Ранее правоохранители задержали россиян за оформление фиктивных браков для мигрантов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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