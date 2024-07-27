СМИ: Полицейским в Санкт-Петербурге запретили носить бороды
Полицейским в Санкт-Петербурге запретили носить бороды, сообщает 47news.
По данным СМИ, приказ о запрете «на растительность в районе подбородка» исходит от начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Регулярно бриться обяжут полицейских наружных отрядов и сотрудников ГАИ.
О причинах нововведения в документе не сообщается.
Издание «Фонтанка» сообщает, что до реформы МВД региональные силовики руководствовались описанием внешнего вида сотрудника полиции, которое содержалось в кодексе профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел: полицейским не рекомендовалось носить бороды, длинные бакенбарды, усы ниже линии губ, ювелирные украшения кроме обручального кольца.
Ранее в Госдуме предложили депортировать семьи мигрантов, не знающих русский язык, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru