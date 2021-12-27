Главный редактор «Спутник и погром» Егор Просвирнин погиб в Москве

Главный редактор запрещенного в России издания «Спутник и погром» Егор Просвирнин погиб в Москве на Тверском бульваре. Об этом сообщила его жена.

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Он получил смертельные травмы и скончался до приезда медиков. Просвирнину было 35 лет.

Просвирнин был главным редактором издания «Спутник и погром», которое запрещено в России с 2017 года. Роскомнадзор внес сайт издания в список заблокированных из-за пропаганды идеи национальной и религиозной розни, а также побуждения к экстремизму.

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