Главный редактор «Спутник и погром» Егор Просвирнин погиб в Москве
Главный редактор запрещенного в России издания «Спутник и погром» Егор Просвирнин погиб в Москве на Тверском бульваре. Об этом сообщила его жена.
Он получил смертельные травмы и скончался до приезда медиков. Просвирнину было 35 лет.
Просвирнин был главным редактором издания «Спутник и погром», которое запрещено в России с 2017 года. Роскомнадзор внес сайт издания в список заблокированных из-за пропаганды идеи национальной и религиозной розни, а также побуждения к экстремизму.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru