СМИ: Подросткам могут разрешить работать на тяжелых производствах

В частности, предприятия смогут заключать с несовершеннолетними договоры на прохождение оплачиваемой практики.



В пресс-службе Минпромторга отметили, что на сегодняшний день Трудовой кодекс РФ запрещает применять труд несовершеннолетних до 18 лет на работах с вредными и опасными условиями труда. В списке запрещенных для подростков профессий можно встретить переноску и передвижение тяжестей, подземные работы, а также случаи, когда работа может причинить вред здоровью и нравственному развитию трудящихся.

Ранее член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб заявила, что лица в возрасте до 16 лет должны работать не более 25 часов в неделю, напоминает RT.

