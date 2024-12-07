СМИ: Подросткам могут разрешить работать на тяжелых производствах
Минпромторг РФ предложил разрешить подросткам с 16 лет работать на тяжелых производствах, пишут «Известия».
В частности, предприятия смогут заключать с несовершеннолетними договоры на прохождение оплачиваемой практики.
В пресс-службе Минпромторга отметили, что на сегодняшний день Трудовой кодекс РФ запрещает применять труд несовершеннолетних до 18 лет на работах с вредными и опасными условиями труда. В списке запрещенных для подростков профессий можно встретить переноску и передвижение тяжестей, подземные работы, а также случаи, когда работа может причинить вред здоровью и нравственному развитию трудящихся.
Ранее член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб заявила, что лица в возрасте до 16 лет должны работать не более 25 часов в неделю, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru