СМИ: Победитель «Битвы иллюзионистов» потребовал от Чеботиной 1,7 млн рублей

О подробностях судебного разбирательства Наумова и Чеботиной не сообщается. По словам директора артистки, Чеботина не знает о претензиях фокусника.

Как передает РЕН ТВ, заявление было принято столичным Арбитражным судом к производству 7 февраля, а предварительное заседание состоится 24 марта.

Ранее российская исполнительница Алсу Абрамова (более известна как Алсу) приготовила очередной иск, ответчиком по которому является ее экс-супруг, предприниматель Ян Абрамов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

