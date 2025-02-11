СМИ: Победитель «Битвы иллюзионистов» потребовал от Чеботиной 1,7 млн рублей

Победитель шоу «Битва иллюзионистов» Александр Наумов потребовал через суд от российской певицы Люси Чеботиной выплатить ему 1,7 млн рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

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О подробностях судебного разбирательства Наумова и Чеботиной не сообщается. По словам директора артистки, Чеботина не знает о претензиях фокусника.

Как передает РЕН ТВ, заявление было принято столичным Арбитражным судом к производству 7 февраля, а предварительное заседание состоится 24 марта.

Ранее российская исполнительница Алсу Абрамова (более известна как Алсу) приготовила очередной иск, ответчиком по которому является ее экс-супруг, предприниматель Ян Абрамов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СудИскПевица

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