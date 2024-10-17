СМИ: По подозрению в убийстве участника СВО ищут пешехода
После убийства участника спецоперации, которое произошло у деревни Меленки, полицейские ищут пешехода, сообщает Telegram-канал Mash.
Преступник мог добраться до населенного пункта своим ходом. В первые часы правоохранители останавливали каждый автомобиль в районе. Убийца военнослужащего вышел к его машине через лес.
Преступление произошло утром 16 октября под Солнечногорском. Злоумышленник подкараулил машину военного, выстрелил в стекло водительской двери минимум три раза. Водитель погиб на месте.
Ранее правоохранители задержали двоих россиян за избиение участника СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru