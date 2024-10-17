СМИ: По подозрению в убийстве участника СВО ищут пешехода

После убийства участника спецоперации, которое произошло у деревни Меленки, полицейские ищут пешехода, сообщает Telegram-канал Mash.

Преступник мог добраться до населенного пункта своим ходом. В первые часы правоохранители останавливали каждый автомобиль в районе. Убийца военнослужащего вышел к его машине через лес.

Преступление произошло утром 16 октября под Солнечногорском. Злоумышленник подкараулил машину военного, выстрелил в стекло водительской двери минимум три раза. Водитель погиб на месте.

Ранее правоохранители задержали двоих россиян за избиение участника СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

