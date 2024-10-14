Правоохранители задержали двоих россиян за избиение участника СВО
Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих жителей города Волжский (Волгоградская область), их подозревают в избиении мужчин, среди пострадавших — участник спецоперации России на Украине. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц. Свою вину фигуранту признали, решается вопрос о мере пресечения для задержанных.
Ранее блогера и президента медиакоманды Lit Energy Михаила Литвина Кузьминский районный суд арестовал на 13 суток за то, что тот ударил во время футбольного матча болельщика.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru