Правоохранители задержали двоих россиян за избиение участника СВО

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих жителей города Волжский (Волгоградская область), их подозревают в избиении мужчин, среди пострадавших — участник спецоперации России на Украине. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

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В отношении задержанных возбудили уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц. Свою вину фигуранту признали, решается вопрос о мере пресечения для задержанных.

Ранее блогера и президента медиакоманды Lit Energy Михаила Литвина Кузьминский районный суд арестовал на 13 суток за то, что тот ударил во время футбольного матча болельщика.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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