СМИ: По делу Тимура Иванова арестовали два помещения особняка в Москве

Речь идёт о нежилых помещениях площадью почти в 650 квадратных метров и свыше 330 квадратных метров, соответственно. Отмечается, что они относятся к особняку в Чистом переулке.

В документах суда говорится, что указанная недвижимость оформлена на предприятие, к которому имеет отношение фигурант дела.

Ранее суд до 23 декабря продлил срок ареста Иванова, который обвиняется в получении взяток в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

