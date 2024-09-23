СМИ: По делу Тимура Иванова арестовали два помещения особняка в Москве

Два помещения особняка в Чистом переулке в Москве были арестованы в рамках дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

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Речь идёт о нежилых помещениях площадью почти в 650 квадратных метров и свыше 330 квадратных метров, соответственно. Отмечается, что они относятся к особняку в Чистом переулке.

В документах суда говорится, что указанная недвижимость оформлена на предприятие, к которому имеет отношение фигурант дела.

Ранее суд до 23 декабря продлил срок ареста Иванова, который обвиняется в получении взяток в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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