Племяннику Назарбаева дали восемь лет условно за превышение полномочий

Бывшему первому заместителю председателя комитета национальной безопасности Казахстана, племяннику экс-президента республики Нурсултана Назарбаева Самату Абишу, обвиняемому в превышении служебных полномочий, дали восемь лет лишения свободы условно. Об этом сообщает «Казинформ» со ссылкой на источники.

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«Самат Абиш приговорен к восьми годам условного наказания за превышение служебных полномочий во время январских беспорядков в 2022 году в Казахстане», — указывает агентство.

Отмечается, что суд проходил в закрытом режиме.

Позже глава МВД Казахстана Ержан Саденов подтвердил, что Абиш получил условный срок.

Самат Абиш в 2013-2015 годах занимал пост зампреда КНБ, позже его назначили первым заместителем главы комитета. В январе 2022-го чиновника освободили от должности.

В 2022 году другого племянника Назарбаева, бизнесмена Кайрата Сатыбалдыулы приговорили к шести годам тюрьмы по делу о хищениях, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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