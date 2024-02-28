СМИ: Дочь Назарбаева Алию заподозрили в захвате бизнеса
28 февраля 202413:38
Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия проходит по делу о рейдерском захвате собственности и похищении человека, сообщает КазТАГ.
По данным агентства, девушка пользуясь влиянием, захватила семь нефтебаз и 96 автозаправочных станций по всей стране, общей стоимостью $170 млн.
Помимо этого, её подозревают в похищении пожилого отца одного из совладельцев бизнеса, который ей удалось затем захватить.
Ранее стало известно, что Нурсултана Назарбаева лишили госохраны, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru