СМИ: Дочь Назарбаева Алию заподозрили в захвате бизнеса

Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия проходит по делу о рейдерском захвате собственности и похищении человека, сообщает КазТАГ.

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По данным агентства, девушка пользуясь влиянием, захватила семь нефтебаз и 96 автозаправочных станций по всей стране, общей стоимостью $170 млн.

Помимо этого, её подозревают в похищении пожилого отца одного из совладельцев бизнеса, который ей удалось затем захватить.

Ранее стало известно, что Нурсултана Назарбаева лишили госохраны, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com/GenProkRK
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