СМИ: Плату за установку «умных» счетчиков включат в платежки за ЖКУ
Минстрой включит оплату установки, замены, поверки «умных» счетчиков в жилых домах в платежи за ЖКУ. Проработать соответствующие меры ведомству поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике, пишут Известия.
В частности, министерству необходимо обеспечить доступ к данным «умных» приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс ресурсоснабжающей организации, а также «возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ».
По словам гендиректора АНО «Умный многоквартирный дом» Никиты Уткина, в случае передачи РСО вопросов обслуживания и управления приборами организации будут заниматься установкой счетчиков, проведением проверок раз в 3-6 лет, при необходимости — заменой приборов, пишет Ura.ru.
Как отметили в Минстрое, реализация программ по внедрению «умных» счетчиков прорабатывается, они требуют дополнительных решений. В свою очередь в аппарате Чернышенко отметили, что нововведения призваны усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ и дать существенный экономический эффект. Ожидается, что скорректированная методика расчета стоимости коммунальных услуг приведет к снижению стоимости ЖКУ с использованием «умных» счетчиков.
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