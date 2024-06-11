НАК: С начала СВО в центральной части России предотвратили 134 теракта
Более 130 терактов и диверсий было предотвращено в центральной части России с начала специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.
«С начала проведения СВО правоохранительными органами на стадиях приготовления предотвращено 134 террористических преступления», — говорится в сообщении.
Кроме того, силовики пресекли деятельность 32 ячеек террористических организаций и не допустили совершение восьми атак на государственные объекты и места массового пребывания людей. В НАК уточнили, что такие теракты готовили выходцы из стран Центральноазиатского региона.
Ранее в комитете сообщили, что с начала года в России предотвратили 27 терактов, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- НАК: С начала СВО в центральной части России предотвратили 134 теракта
- Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
- На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,2
- В Нижнем Новгороде погиб 18-летний хоккеист «Заречья» Зырянов
- В Карачаево-Черкесии задержали банду чиновников, похитившую 60 млн рублей
- Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе
- Москалькова предложила ужесточить наказание для иностранцев за русофобию
- Глава Северной Осетии: Разрушений на земле после крушения Су-34 нет
- МИД: Подготовку договора о сотрудничестве между Россией и Ираном приостановили
- СМИ: Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru