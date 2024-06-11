НАК: С начала СВО в центральной части России предотвратили 134 теракта

Более 130 терактов и диверсий было предотвращено в центральной части России с начала специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

«С начала проведения СВО правоохранительными органами на стадиях приготовления предотвращено 134 террористических преступления», — говорится в сообщении.

Кроме того, силовики пресекли деятельность 32 ячеек террористических организаций и не допустили совершение восьми атак на государственные объекты и места массового пребывания людей. В НАК уточнили, что такие теракты готовили выходцы из стран Центральноазиатского региона.

Ранее в комитете сообщили, что с начала года в России предотвратили 27 терактов, напоминает RT.

