СМИ: Пистолет Лебедева принят МВД на замену ПМ

МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), который заменит правоохранителям морально устаревший пистолет Макарова (ПМ). Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что ПЛК разработан группой компаний «Калашников». От базовой версии пистолета Лебедева он отличается уменьшенными длиной, высотой и массой. Пистолет заряжается патронами 9 на 19 мм, ёмкость магазина — 14 патронов, пишет RT.

Российским космонавтам не будут выдавать оружие

Между тем, в сентябре стало известно, что европейский заказчик заключил контракт на поставку российских спортивных пистолетов РГ120 «Аспид», сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Там заявили, что 9х19-миллиметровый спортивный самозарядный пистолет, созданный в рамках опытно-конструкторской работы «Аспид», будет впервые поставлен за рубеж. Первую партию заказчик получит уже в 2021 году.

Спортивный пистолет «Аспид» был разработан на базе 9-мм пистолетного комплекса «Удав», сообщает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПистолетМВДПолиция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры