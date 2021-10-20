СМИ: Пистолет Лебедева принят МВД на замену ПМ

МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), который заменит правоохранителям морально устаревший пистолет Макарова (ПМ). Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что ПЛК разработан группой компаний «Калашников». От базовой версии пистолета Лебедева он отличается уменьшенными длиной, высотой и массой. Пистолет заряжается патронами 9 на 19 мм, ёмкость магазина — 14 патронов, пишет RT.