Российским космонавтам не будут выдавать оружие
В России разрабатывается транспортный космический корабль нового поколения под названием «Орел», сообщил генеральный директор - генеральный конструктор НПО «Звезда» Сергей Поздняков.
По его словам, в аварийном запасе космонавтов «Орла» не будет оружия.
«Никаких изменений в техническое задание на носимый аварийный запас с целью добавления пистолета никто не вносил, а сама необходимость иметь оружие на борту космического корабля, по-моему, сомнительна»,- сказал Поздняков РИА Новости.
По его словам, российские космонавты на МКС в ближайшем будущем не смогут выходить в открытый космос из-за проблем со скафандрами.
«Нужны новые скафандры. Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключен» - отметил Поздняков, высказав мнение, что Илон Маск посмеялся бы над тем, как долго в России происходит процедура согласования технических вопросов.
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