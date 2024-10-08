Писатель Эдвардс заявил, что воссоздал внешность Джека-Потрошителя
Внешность Джека-Потрошителя показали спустя 136 лет, лицо убийцы стилизовали под старинную фотографию. Изображение с помощью новаторской технологии создал британский исследователь Рассел Эдвардс, пишет агентство Media Wales.
Отмечается, что Эдвардс использовал ДНК с шали одной из жертв, чтобы доказать, что Потрошителем был Аарон Комински — еврейский иммигрант из Польши.
Эдвардс купил шаль на аукционе в 2007 году. На вещи нашлась ДНК маньяка, которая совпала с образцами одного из потомков сестры Комински.
Исследователь обратился к родственникам возможного Потрошителя за семейными портретами и загрузил их в «сложную компьютерную программу». Так он смог получить портрет.
Ранее Сара Бакс Хортон, правнучка полицейского из Лондона, который занимался расследованием серийных убийств Джека-Потрошителя, сообщила, что раскрыла личность преступника, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Джек-Потрошитель — кличка серийного убийцы, который орудовал в Лондоне во второй половине 1888 года. До сих пор не установлено точное число его жертв, достоверно известно о пяти убийствах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru