Выживших при крушении самолета в Афганистане доставили в Кабул

Четырех членов экипажа разбившегося бизнес-джета Falcon 10 доставили в Кабул, пишет ТАСС со ссылкой на представителя временного правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), Забихуллу Муджахида .

СМИ: выживший при крушении самолета в Афганистане вышел к людям

«Состояние их здоровья хорошее, им была оказана первая помощь», - сообщил он в своих соцсетях.

Представитель талибов также опубликовал несколько видео. На одном из них видно, как пострадавшие выходят из вертолета. Другое видео демонстрирует процесс оказания первой медицинской помощи пострадавшему.

Ранее стало известно, что четверо из шести человек на борту Falcon 10 выжили при крушении самолета. Следственный комитет (СК) РФ завел уголовное дело в связи с инцидентом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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