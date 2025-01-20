Летевший из Москвы в Дубай самолет «Аэрофлота» вынужденно сел в Баку
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Дубай, сел в Баку из-за ухудшения состояния здоровья пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Гейдар Алиев».
Отмечается, что капитан воздушного судна запросил вынужденную посадку в авиагавани.
«Самолет Boeing 737-800 успешно приземлился в аэропорту в 06:27 по местному времени (05:27 мск)», — подчеркнули в пресс-службе.
Пассажиру оперативно оказали необходимую помощь.
Ранее самолет Sukhoj Superjet, следовавший из Москвы в Саранск, вернулся в столицу из-за неисправности индикации шасси. Борт благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево, пишет Ura.ru.
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