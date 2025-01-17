СМИ: Переводивших деньги Долиной дропперов обязали вернуть ей 69 млн рублей

Граждан, счета которых использовались для перевода мошенникам денег (так называемых дропперов), похищенных у народной артистки РФ Ларисы Долиной, обязали вернуть ей почти 69 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации канала, речь идёт о девяти людях. Это два уже арестованных курьера, а также семь человек, предоставивших свои банковские карты мошенникам.

Отмечается, что всего по данному делу к ответственности могут быть привлечены более 40 человек. Им переводились суммы до трёх млн из похищенных 120 млн. Эти подставные лица разбросаны по всей России и, вероятнее всего, не подозревают, что могут стать соучастниками мошенников.

Ранее Таганский суд Москвы арестовал 20-летнего жителя Тольятти. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он оформил банковскую карту и передал её соучастникам , которые использовали её для вывода средств, похищенных у Долиной.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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