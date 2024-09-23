СМИ: Перепись населения в 2030 году пройдет в новом формате
Перепись населения в России 2030 года пройдет в цифровом формате, сообщает РБК.
Перепись 2021 года уже продемонстрировала широкое использование цифровых технологий, позволяя заполнять переписные листы онлайн через портал госуслуг. Такой формат выбрали 25 млн граждан, однако для учета 9 млн использовались только данные о поле и возрасте из административных источников, так как они либо минимально заполнили переписные листы, либо отказались участвовать в переписи, либо были отсутствующими в период сбора сведений.
В 2030 году перепись будет проводиться с акцентом на данные единого информационного регистра сведений о населении, который ведет Федеральная налоговая служба России.
По итогам прошлой переписи оказалось, что в России шесть вымерших и заснувших языков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru