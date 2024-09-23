СМИ: Перепись населения в 2030 году пройдет в новом формате

Перепись 2021 года уже продемонстрировала широкое использование цифровых технологий, позволяя заполнять переписные листы онлайн через портал госуслуг. Такой формат выбрали 25 млн граждан, однако для учета 9 млн использовались только данные о поле и возрасте из административных источников, так как они либо минимально заполнили переписные листы, либо отказались участвовать в переписи, либо были отсутствующими в период сбора сведений.

В 2030 году перепись будет проводиться с акцентом на данные единого информационного регистра сведений о населении, который ведет Федеральная налоговая служба России.

По итогам прошлой переписи оказалось, что в России шесть вымерших и заснувших языков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

