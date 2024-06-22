СМИ: Перенесший экстренную операцию Кушанашвили находится без сознания на ИВЛ
Госпитализированный телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, которому сегодня исполнилось 54 года, находится в реанимации на аппарате ИВЛ, передает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, шоумен вновь без сознания - после того, как на некоторое время приходил в себя. Состояние Кушанашвили стабильное, но «врачи не дают каких-либо прогнозов по выписке».
Друг телеведущего Владимир Полупанов рассказал, что у Кушанашвили обнаружили онкологическое заболевание, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По данным СМИ, несколько дней назад у 53-летнего Кушанашвили появились боли в области живота и сердца, и он отправился на обследование в больницу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru