СМИ: Перенесший экстренную операцию Кушанашвили находится без сознания на ИВЛ

По данным СМИ, шоумен вновь без сознания - после того, как на некоторое время приходил в себя. Состояние Кушанашвили стабильное, но «врачи не дают каких-либо прогнозов по выписке».

Друг телеведущего Владимир Полупанов рассказал, что у Кушанашвили обнаружили онкологическое заболевание, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По данным СМИ, несколько дней назад у 53-летнего Кушанашвили появились боли в области живота и сердца, и он отправился на обследование в больницу.

