Журналист Кушанашвили находится в реанимации в тяжёлом состоянии

По словам родственницы журналиста, результаты биопсии будет известно через неделю, поэтому говорить об онкологии пока преждевременно. Она также опровергла слухи о циррозе печени.

«Последние две недели дядя чувствовал себя плохо, но отказывался обратиться к врачу и продолжал работать», - рассказала его племянница.

Ранее по данным СМИ у госпитализированного телеведущего Кушанашвили обнаружили онкологию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

