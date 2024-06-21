Журналист Кушанашвили находится в реанимации в тяжёлом состоянии
Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии после операции по удалению опухоли, рассказала его племянница, сообщает RT.
По словам родственницы журналиста, результаты биопсии будет известно через неделю, поэтому говорить об онкологии пока преждевременно. Она также опровергла слухи о циррозе печени.
«Последние две недели дядя чувствовал себя плохо, но отказывался обратиться к врачу и продолжал работать», - рассказала его племянница.
Ранее по данным СМИ у госпитализированного телеведущего Кушанашвили обнаружили онкологию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сбербанк временно прекратил выдачу ипотеки для IT-специалистов
- Рогов: ВСУ нанесли удар по городу Токмак в Запорожской области
- Суд оставил под стражей подозреваемого в даче взятки предпринимателя Фомина
- СМИ: В Пакистане мужчину сожгли заживо за осквернение Корана
- СМИ: Трамп опережает Байдена по популярности в шести ключевых штатах
- Генпрокуратура ФРГ задержала россиянина по обвинению в шпионаже
- Журналист Кушанашвили находится в реанимации в тяжёлом состоянии
- Белоусов: Вооруженные силы РФ владеют инициативой на всей линии фронта
- СБУ завела дело против Кузи из «Универа»
- СМИ: В Москве актера сериала «Склифосовский» задержали с наркотиками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru