Журналист Кушанашвили находится в реанимации в тяжёлом состоянии

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии после операции по удалению опухоли, рассказала его племянница, сообщает RT.

Продюсер Шестак опроверг информацию СМИ о циррозе печени у Кушанашвили

По словам родственницы журналиста, результаты биопсии будет известно через неделю, поэтому говорить об онкологии пока преждевременно. Она также опровергла слухи о циррозе печени.

«Последние две недели дядя чувствовал себя плохо, но отказывался обратиться к врачу и продолжал работать», - рассказала его племянница.

Ранее по данным СМИ у госпитализированного телеведущего Кушанашвили обнаружили онкологию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Елена Никитченко
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