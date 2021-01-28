СМИ: Ефремов спрятал деньги от семьи перед арестом

Актер Михаил Ефремов перед арестом обналичил денежные средства и запер их в банковской ячейке, доступ к которой есть только у него. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По данным издания, сейчас супруга актера Софья Кругликова хочет получить доступ к накоплениям мужа. Сообщается, что она направляет в колонию, где отбывает срок Ефремов, своих адвокатов с требованием подписать передачу прав на банковскую ячейку.

Утверждается, что актер отказывается подписывать документы, которые ему приносят адвокаты жены.

Летом этого года Ефремов стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. Суд признал актера виновным и приговорил к тюремному заключению сроком на семь с половиной лет в колонии общего режима.

