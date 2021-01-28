СМИ: Ефремов спрятал деньги от семьи перед арестом
Актер Михаил Ефремов перед арестом обналичил денежные средства и запер их в банковской ячейке, доступ к которой есть только у него. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
По данным издания, сейчас супруга актера Софья Кругликова хочет получить доступ к накоплениям мужа. Сообщается, что она направляет в колонию, где отбывает срок Ефремов, своих адвокатов с требованием подписать передачу прав на банковскую ячейку.
Утверждается, что актер отказывается подписывать документы, которые ему приносят адвокаты жены.
Летом этого года Ефремов стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. Суд признал актера виновным и приговорил к тюремному заключению сроком на семь с половиной лет в колонии общего режима.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 138 / сут.
Умерли
71 651+575 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+26 775 / сут.
- ЦБ РФ хочет обязать банки отвечать на жалобы клиентов в течение 15 дней
- Собянин открыл новый путепровод на Белорусском направлении МЖД
- Стали известны условия снятия коронавирусных ограничений в Подмосковье
- Сбербанк станет основным владельцем маркетплейса goods.ru
- СМИ: Ефремов спрятал деньги от семьи перед арестом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru