СМИ: Пензенский экс-губернатор Белозерцев заключил сделку со следствием
Бывший глава Пензенской области Иван Белозерцев, арестованный по обвинению во взяточничестве, принял решение заключить сделку со следствием. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Как передаёт Ura.ru, Белозерцев пошёл на этот шаг из-за проблем со здоровьем, которые обострились в следственном изоляторе, а также беспокойство о благополучии семьи. Сейчас экс-губернатор содержится в СИЗО-1 «Матросская тишина» в российской столице.
Бывший глава региона был задержан в марте нынешнего года. Следствие вменяет ему получение взяток на общую сумму в 31 миллион рублей. По версии Следственного комитета, взяткодателем был глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель.
Согласно материалам дела, Иван Белозерцев получил от предпринимателя дорогие часы Breguet, автомобиль Mersedes и 20 миллионов рублей наличными. Взятками Шпигель старался обеспечить своей компании преференции при заключении государственных контрактов на медицинские нужды Пензенской области.
Кроме того, экс-губернатора подозревают в растрате трех миллиардов рублей. После ареста Белозерцева правительство Пензенской области подало в отставку в полном составе.
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