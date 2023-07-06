Глава набсовета Московской биржи предложил снять заморозку с пенсионных накоплений

Заморозку с пенсионных накоплений следует снять в условиях трансформации экономики, считает глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов. Об этом эксперт заявил в ходе пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

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«Есть приоритеты, понятно, что у бюджета всегда не хватает денег, но мне кажется, что сегодня самым правильным решением было бы снятие заморозки 2014 года. У нас инфраструктура вся была создана, пенсионные фонды только начали жить», — цитирует Швецова ТАСС.

Глава набсовета Мосбиржи подчеркнул, что накопления можно было бы разморозить, если в приоритете трансформация экономики, и она невозможна без финансового сектора.

Между тем Минтруд предложил с 1 января 2024 года проиндексировать страховые пенсии для неработающих пенсионеров на 5,3%, среднегодовой размер пенсии достигнет 22 772 рубля, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Пенсии"московская Биржа"

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