Глава набсовета Московской биржи предложил снять заморозку с пенсионных накоплений
Заморозку с пенсионных накоплений следует снять в условиях трансформации экономики, считает глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов. Об этом эксперт заявил в ходе пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.
«Есть приоритеты, понятно, что у бюджета всегда не хватает денег, но мне кажется, что сегодня самым правильным решением было бы снятие заморозки 2014 года. У нас инфраструктура вся была создана, пенсионные фонды только начали жить», — цитирует Швецова ТАСС.
Глава набсовета Мосбиржи подчеркнул, что накопления можно было бы разморозить, если в приоритете трансформация экономики, и она невозможна без финансового сектора.
Между тем Минтруд предложил с 1 января 2024 года проиндексировать страховые пенсии для неработающих пенсионеров на 5,3%, среднегодовой размер пенсии достигнет 22 772 рубля, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru