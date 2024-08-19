СМИ: Пенсионерка из Москвы вызвала скорую из-за неработающего YouTube

Уточняется, что 76-летняя женщина пожаловалась медикам на «нарушение сознания». Однако прибывшие по вызову врачи застали пенсионерку в здравом уме и твёрдой памяти.

Выяснилось, что бабушка слушала на YouTube аудиокниги, однако платформа перестала работать и поэтому теперь она не может уснуть.

«Фельдшер установил пенсионерке VPN и пожелал доброго здоровья», - говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Денис Парфенов заявил, что аналоги YouTube, доступные россиянам, существенно уступают ему, потому необходимо снять ограничения с сервиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

